Eestis lisandus viis positiivset proovi ja koroona nõudis veel ühe elu

Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu 83-aastane naine, kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 25 inimest.

"Niivõrd väikese positiivsete arvu, nagu seda on viis positiivset analüüsi, puhul me maakondlikku jaotust ei avalda," teatas terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar. Hiljem täpsustas Saar, et Saaremaal positiivseid siiski ei lisandunud ning lahkunu oli Alutaguselt.