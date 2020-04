Kuressaare Perekodu noored suusareisil Himosel

Kuressaare Perekodu tänab selle suurepärase võimaluse eest nii annetajaid kui meie endi peret toredate päevade ja hetkede eest. Kuna meil, selle kollektiiviga, pole varem ühiseid väljasõite olnud, meeldis see, et saime üksteist paremini tundma õppida ja tänu sellele on edaspidi kindlasti ka lastega toredam toimetada. Himosel suutsid lapsed positiivselt üllatada just julguse osas katsetada, kuna enamusel sellelaadne kogemus puudus. Palju abi oli suusakoolist, kus õpetaja selgitas arusaadavalt mäest laskumise põhitõdesid. Rõõm tõdeda, et ka lastele väga meeldis, nad õppisid ja kogesid midagi uut ja said positiivseid emotsioone. Seda tõestab ka see, et nad väga pikad päevad mäel õhtuni vastu pidasid. Oli väga tore ja lõbus koos veedetud aeg.