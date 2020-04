Psühholoog: arusaadav, et tundmatu haigus tekitab hirmu

Ka ise koroonaviiruse läbi põdenud psühholoog nentis, et tema töökaaslaste, sõprade ega pere poolt tõrjuvat suhtumist tajunud ei ole. Tema kui psühholoogini on aga jõudnud ühe sellise inimese mure, kellel tegelikult diagnoos puudus. Ometi soovis inimese tööandja tõendit, et inimene on terve ja võib tööle naasta.

Pirgit Põld selgitas, et kuna haigus on uus ja infot selle leviku, kestuse jms kohta vähe, siis on inimeste hirm täiesti mõistetav. “Teadmatus on see, mis on hirmutav,” tõdes ta. Kindlasti on aga palju ka neid, kes kartmisega liiale lähevad.

Põld põhjendab teadmatusest tingitud hirmu näitega, et meil on ju teisigi suure surmariskiga viirushaigusi, kuid nende puhul tervenenud inimest ei kardeta. “Seega mängivad teadmatus ja vähene informatsioon suurt rolli,” kinnitas ta. Selles olukorras peab usaldama arste ja terviseametit ning uskuma, mida nemad tervenemise kohta ütlevad.

Perearst Mari Soots tunnistas samuti, et hirmu tekkimine praeguses olukorras on täiesti loomulik.

Saarte Hääl kirjutas möödunud nädalal, et koroonaviiruse läbipõdenud kogevad aina sagedamini, et nende tervenemist ei usuta ja peljatakse jätkuvat nakkusohtlikkust.

“Ma tean, et see pole nagu aids – igaveseks ja ise süüdi. Aga ometi on selline tunne sees, et tuleks end nagu milleski süüdi tunda. Ning lisaks oled haige kah veel. Seetõttu on kurb, et keegi ei lohuta, rahusta ega toeta tervenenuid,” rääkis Piia-nimeline naisterahvas.