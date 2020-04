Inspektsioon manitseb kalastajaid püügiluba ostma

Kõige lihtsamini saab püügiõiguse soetada veebist pilet.ee leheküljelt, selgitas büroo juhataja. Tavalise õngeridva jaoks püügiõigust vaja ei ole, kuid niipea kui ridva peal on tamiilirull, tuleb osta harrastuspüügiõigus.

Seni on keskkonnainspektsioon rikkujaid karistusest säästnud ja andnud neile võimaluse soetada püügiõigus kohapeal. Leidub ka selliseid püügihuvilisi, kes on nõuetega kursis, kuid asuvad makset sooritama alles siis, kui märkavad liginemas inspektsiooni autot. Korrektne on püügiõigus soetada siiski enne püügile asumist, nii nagu seadus ette näeb.