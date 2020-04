Saaremaal vähenes põllumaa müügitulu

Maa-ameti analüüs toob välja, et üheks haritava maa hinda mõjutavaks teguriks on mulla boniteet ehk viljakus. Kõige kõrgema keskmise boniteedihinnanguga mullad on Järvamaal (49), Saaremaal on see näitaja 35. Põllumaa, mille keskmine boniteet on alla 34 hindepunkti, on keskmiselt ligi kolmandiku võrra väiksema mediaanhinnaga kui põllumaad, mille hindepunkt on üle 50.