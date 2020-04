Saarlased ei pääse ilmselt nii pea mandrile

Mitmed ettevõtted Saaremaal on olukorras, kus enam ei kannata oodata ning mandri ja saare vahet liikumine oleks hädavajalik. Kohalikud jagunevadki liikumispiirangu osas kahte leeri. Parasjagu toiduvarusid täiendamast tulnud Kristi Reinberg tõdes, et temalgi oleks tarvis mandril käia. “Aga ma vist ikka ei ole veel selle poolt, et liikumine lahti tehtaks,” arvas Reinberg. “Mingi paar nädalat vähemalt võiks see sissesõidukeeld veel püsida.”

Samuti poetuurilt naasnud Margo Peet leidis aga, et liikumist võiks juba lubada. Tema on eriolukorrast tingituna juba kuu aega töötu olnud. “Ma olen kohvikus kokk ja tööd tahaks teha,” sõnas Peet, kelle hinnangul nakatumisoht enam nii suur ehk pole. “Uudistes rääkis ka, et läheb vaiksemaks.”

Lähtume ikkagi reeglitest

“Loodame, et piiranguid on peagi võimalik leevendada. Praegu aga palume mõistvat suhtumist ja lähtumist kehtestatud reeglitest,” ütles Saaremaa vallavanem ja kriisikomisjoni juht Madis Kallas. “Saan väga hästi aru nii ettevõtjate kui ka kõigi teiste inimeste soovist naasta võimalikult ruttu tavapärase elukorralduse juurde. Samuti mõistan muret, et pereliikmed on sunnitud liikumispiirangute tõttu lahus olema.”

Saaremaa kriisikomisjon on tema sõnul pöördunud nii terviseameti kui ka politsei- ja piirivalveameti poole ettepanekuga võimaldada Saaremaa ettevõtete juhtidel ja töötajatel liikuda vajadusel saarelt mandrile ja tagasi ning tulla Saaremaale meie ettevõtetele teenust osutavatel inimestel. “Ettepaneku tegemisel oleme lähtunud Saaremaa ettevõtjate liidu pöördumisest ja soovist tagada Saaremaa majanduse toimimine ja töökohtade säilimine,” selgitas Kallas.

Kriisikomisjon hindab pidevalt piirangute vajalikkust, arvestades nii uute nakatumiste arvu kui ka haiglaravil viibivate inimeste ja intensiivravi vajavate koroonahaigete arvu Saaremaal.

Margo Peet. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Eile hommikuks ei lisandunud Saaremaal terviseameti andmetel ühtegi positiivset proovi, samas tehti viimase ööpäeva jooksul proove ainult kolm. Pühapäeva hommikul anti Saaremaal teada kahest uuest positiivsest proovist, samal ajal nõudis tõbi aga Kuressaare haiglas ravil olnud 83-aastase mehe elu.

Positiivseid proove on seni olnud Saaremaal 520 ning haigestumise määr on maakonnas endiselt kõrgeim Eestis: 10 000 elaniku kohta 157,1 positiivset testi. Haiglaravil on Saaremaal viimastel andmetel aga veidi üle 40 inimese ehk see trend on jällegi lootustandev.

Piirangud pole kiusamiseks

Kallase sõnul kinnitab nende mõõtmete olulisust terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Arkadi Popov. Seejuures ei saa neid näitajaid aga võrrelda mitte päevade, vaid nädalate arvestuses. “Kuni uusi juhtumeid lisandub, peaksid inimesed võimalikult palju kodus olema,” kinnitas Madis Kallas.

Ta rõhutas, et piirangud on kehtestatud ikkagi meie inimeste kaitsmiseks ja viiruse leviku peatamiseks, mitte kellegi kiusamiseks. “Ühtegi piirangut ei ole välja kuulutatud kergekäeliselt,” nentis Kallas.

Kõige selle juures on kriisikomisjon Madis Kallase kinnitusel siiski alustanud nn väljumisplaani kavandamist. “Selle juures on vaja arvestada nii piirangute järkjärgulise ja kontrollitud leevendamisega kui ka vajadusega ennetada uut viirusepuhangut,” tähendas ta. “Samuti ootame väljumisplaani koostamiseks ettevõtjate ja teiste huvigruppide ettepanekuid.”