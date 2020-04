Inimesed on rahutud ja tahavad elurütmi taastumist

Lisaks tavapärasele tööle on politsei ülesandeks eriolukorras kontrollida liikumispiirangutest kinnipidamist.

“Helistame inimestele, kel on kohustus kodus viibida välisriigist saabumise, diagnoositud haiguse või haigega koos elamise tõttu. Kõne käigus selgitame neile, miks nad kodus peavad püsima. Teeme meeldetuletusi nii telefoni teel kui ka kodukülastuste kaudu,” rääkis Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Priit Sepp .

Juhtivuurija sõnul on nüüd, kus eriolukorra algusest on möödas üle kuu aja, juba märgata, et inimesed hakkavad kodus rahutuks muutuma ja soovivad naasta tavapärase elurütmi juurde.