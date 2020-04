Suurürituste korraldajad on veel lootusrikkad

Ehkki vabariigi valitsus ei ole veel suviste ürituste toimumise osas kindlale seisukohale jõudnud, vihjas peaminister Jüri Ratas, et üritused pole ka juunis mõeldavad.

Ta selgitas, et valitsuses on suviste ürituste toimumist puudutavad arutelud veel poole peal, kuid mõistagi tuleb nii ruttu kui võimalik anda inimestele ja korraldajatele selge sõnum, olgu tegu jaanilaupäeva või võidupüha paraadi korraldamisega.

Rahandusminister Martin Helme lisas, et suve teise poole otsuseid on väga raske langetada, sest olukorda dikteerib koroonaviiruse leviku seis. “Lähtekoht peaks olema see, et seni, kuni pole öeldud, et võib teha, seni tuleb arvestada, et ei või teha,” sõnas ta.

Traditsioone nii lihtsalt ei murra

Juulikuusse jäävad mitmed iga-aastased Saare- ja Muhumaa suurüritused. Festivali Juu Jääb vaimne isa Villu Veski ütles, et hetkeseisuga muusikaüritus toimub ja piletimüüki ei ole peatatud.

Villu Veski esinemas. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

“Loodame parimat. Ja et Juu Jääbi ajaks on selline väiksemate koosviibimiste formaat taas lubatud,” sõnas ta. Lõplik selgus peaks saabuma mai keskel, mil korraldajad annavad teada, kas festival viiakse läbi kavandatud ajal või lükatakse kas augustisse või hoopiski järgmisesse aastasse.

Siis selgub ka see, kas juba müüdud piletid ostetakse tagasi või pääseb nendega uuele ajale lükatud üritusele. Kindel on aga see, et kui festival tänavu peaks siiski toimuma, tuleb ta Eesti-keskne ja välismaiseid artiste Muhus ei näe. Veski nentis, et takistuseks on lennuliikluse koomaletõmbamine, mis ei võimalda muusikuid lihtsalt meile tuua.

Festivali jätkusuutlikkuse pärast Veski sõnul muretsema ei pea. “Pikki traditsioone nii lihtsalt ei murra,” kinnitas ta, kuid möönis, et õhus on siiski mõningaid küsimärke. Kasvõi inimeste halvem rahaline seis, mis võib tähendada, et kultuurile ja meelelahutusele ollakse valmis vähem kulutama. “Juu Jääbi eelis on õnneks see, et tegu on väliüritusega, kus saab hoida meelepärast distantsi, ja sinna tulevad inimesed ehk parema meelega. Ma kardan, et siseruumides üksteise kõrval istumist tuleb mõnevõrra kauem harjutada,” arvas Veski.

Mis eelarvet puudutab, siis on festivalikorraldajad teinud Veski sõnul ettepaneku, et riigi poolt juba eraldatud toetusi tagasi ei nõuta. “Festivali korraldamine on ju tegelikult 90% ettevalmistustööd ja kohapealne tulemus moodustab vaid 10%,” märkis ta.

Arvestavad mitme variandiga

Paap Uspenski FOTO: Saarte Hääl

I Land Sound´i festivali korraldaja Paap Uspenski ütles, et spekulatsioonidele vaatamata on festivali meeskond arvestanud kolme variandiga: üritus toimub planeeritud kuupäevadel, üritus lükkub suve lõppu või järgmisesse aastasse. “Selle tagamiseks jätkame hetkel nii ettevalmistuste kui ka piletimüügiga. Igal juhul on meie prioriteet tagada külastajate ja kohaliku kogukonna ohutus. Parima lahenduse leidmiseks käivad juba läbirääkimised ning täpsema otsuse osas anname infot lähiajal,” lausus ta.

Eesti Kontserdi kommunikatsioonijuht Andri Maimets kinnitas, et ka Saaremaa ooperipäevade korraldajad töötavad praegu mitme võimaliku stsenaariumiga. “Suhtleme iga päev oma partneritega, kellega meid seovad lepingud. Ka meie oleme võimalike uute piirangute kohta lugenud ajakirjandusest ning samuti oleme kursis terviseekspertide hinnangutega. Loodame väga, et hiljemalt sel nädalal saabub lõplik selgus, mis saab suvistest üritustest nii mandril kui ka Saaremaal,” sõnas ta.

Kui riigiasutused saavad loota riigi abile, siis omavalitsused peavad ise hakkama saama. “Kõik kulutused on pandud pausile, et paremate aegade saabudes oleks ressurssi, millega kultuur ja sport taas jalule aidata,” ütles Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär neljapäevases Kadi raadio “Keskpäeva” saates, mööndes samas, et võimalused on kesised ja pole ka näha, et neid juurde oleks tulemas.

Saaremaaa vallaasutustega on juba praegu kokku lepitud, et kõik enne jaanipäeva kavandatud üritused jäävad ära. Tõsiselt tuleb aga mõelda ka juuli- ja augustikuule.

Merepäevade kohta ütles Põlluäär, et hetkel pole ükski sponsor loobumisest teada andnud, kuid selleks tuleb valmis olla ja võib-olla ürituse mastaape vähendada. Otsuste tegemine sõltub ennekõike sellest, millal ja missuguses mahus üldse midagi teha lubatakse.