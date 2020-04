Üliheale aasta algusele Saaremaa kinnisvaraturul järgneb langus

Maa-ameti andmetel oli 2020. aasta esimeses kvartalis kinnisvaratehingute arv Eestis 5 protsenti suurem kui aasta tagasi. Esimese kolme kuu jooksul tehti Eestis 11 630 ostu-müügitehingut, sh kinnisasjad, korteriomandid ja hoonestusõigused. Ostu-müügitehingute koguväärtus oli 885 miljonit eurot, mis on eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 6,5 protsenti väiksem.

„Kui varasemad aastad on aasta algus väga rahulik olnud, siis selle aasta algus oli väga tiheda graafikuga ja selle töö viljad sai purki panna märtsis-aprillis.“

Seejuures on selle aasta algul tehtud tehingutest 416 Saaremaa vallas ja 42 Muhus. 2019. aasta algul oli 276 tehingut Saaremaa vallas, 20 Muhus ja üks Ruhnus.

Saaremaal tegutsev Kinlux Vara maakleri Anli Alliksoon-Juursalu sõnul on kinnisvaramüügi eripäraks, et protsess ostuotsusest kuni notarisse minekuni võtab vahest kuid aega. „Seetõttu on mul siiamaani olnud alates eriolukorra algusest mitmeid tehinguid,“ rääkis ta. Oma 19 aasta töökogemuse jooksul ei ole tal enda sõnul olnud nii tihedat jaanuari ja veebruari.