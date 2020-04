MUHU UUDISSED ⟩ Ikka terit teitele

Nõukstel inimestel, kis põle ennassid õpetajaks kuolitan ja oo oopis mõne muu ammeti pial arjun elupäävad olema, ja kellel oo kodu vähemaste üks kuolilaps, nõukstel oo selle nädali sihes pidu! Neh, lastel oo ju nüid kuolivaheaeg. Eks ta linna kohtas ikka pire irm mudud oo, et nüid oo lastel vielgid änam priiust käe ja vuata kui kukkuvad kampas äkist rinki rallima. Et kas ep sua viimaks seda ullu tõbe uiest lahti. Sest nüid oo nähe küll, et sie kodu iiveldamine oo ikka meite muakondas mõidun küll. Põle änam nii ullusti neid uusi aigeid juure tuln mitte. Mõni ikka oo, aga kui sa kuulad, siis mõni õiuke juu ep oska kodu vagusi kua olla mitte. Taris ikka rinki roinata. Oidku ete viel siis sõuksi.