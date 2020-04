Minister Aas toetab nii setosid kui ka saarlasi

Vaheoja sõnul on juba praegu Eestis liiga palju liiklusmärke ja kuskile tuleb piir tõmmata. Ka ei ole ta kindel, kas kõiki asju üldse peaks tähistama. "Ma saan aru, et saarlased tunnevad oma eripära ö-ga. Aga mina Lõuna-Eesti inimesena tahaks väga teada, et Tallinnast sinna Lõuna-Eesti poole sõites, et kus siis lõpeb "selline" ja algab "sääne" või millal "sellest" saab "too". Aga kas see on oluline info teistele liiklejatele? Ma pigem kahtlen selles," ütles Vaheoja “Pealtnägijale”.