Parvlaevaliiklus suursaartega jätkub hõrendatud sõiduplaaniga ka maikuus

TS Laevad juhatuse liikme-teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul on eriolukorras sõidukite arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud keskmiselt 75% ja reisijate arv keskmiselt 87% ning ka Vabariigi Valitsuse planeeritava eriolukorrast etapiviisilise väljatuleku ja piirangute võimaliku leevendamise korral on eeldust arvata, et teenindusmahtude taastumine maikuus on vähetõenäoline. "Rohuküla-Heltermaa liinil jätkame praegu kehtiva sõiduplaaniga, Virtsu-Kuivastu liinil lisandub alates 27.aprillist väljumine Virtsust kell 11:25 ja Kuivastust kell 12:00."