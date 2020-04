Võrkpalliliit kaalub fännipasunate keelustamist

“Minul isiklikult poleks selle vastu midagi, kui pasunaid poleks,” ütles Pevkur. “Ma usun, et fännid saavad ka pasunateta poolehoidu välja näidata, nagu näitab kasvõi Poola eeskuju. Samamoodi võib tema sõnul rääkida ka trummidest.

Üheks pasunate keelamise arutamise põhjuseks on ka see, et selgus kuidas tänu pasunatele levis koroonaviirus Saaremaal toimunud võrkpallikohtumisel.