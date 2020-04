Politsei välijuht Liis Laur: kannatame veidi veel

Kui koroonaviirus tuli ja lõi hetkega sassi kogu saarlaste senise elukorralduse, ootasid kõik hinge kinni hoides, kas ja millal Saare- ja Muhumaa täielikult karantiini pannakse. 14. märtsi korraldusega kehtestatigi liikumisvabaduse piirangud ning silmpilkselt loodi Kuivastusse ka kontrollpunkt.

Kuressaare politseijaoskonna välijuht Liis Laur ütleb, et kuigi seda käiku oli paar päeva ette aimata, tuli sel päeval patrullis olnud politseinikel ametliku teate peale viivitamatult reageerida ja saar nii-öelda lukku panna. “Liikumispiirangute kehtestamise hetkel sõitsime Kuivastusse kohale ja asusime täitma valitsuse korraldusi,” räägib Liis.

Olukord oli uus nii politsei kui ka kõigi saarlaste jaoks. Paljud pidid langetama otsuse, kas minna mandrile tööle või jääda koju pere juurde Saaremaale. Välijuhi sõnul olid inimesed siiski enamasti väga mõistvad ning vaid üksikud väljendasid sadamas kehtivate uute reeglite üle nördimust.

“Mulle ei sattunud ühtegi inimest, kes oleks väga sõnakaks ja vaenulikuks muutunud. Uutest piirangutest oli juba veebi vahendusel nii palju juttu olnud, et enamik teadis, mis seis on. Ei jäänudki üle muud, kui mõista ja leppida, et olukord on nüüd selline,” märgib ta.

Kummituslik linn

Kuigi ka mõni politseinik suhtus uude koroonaviirusesse pisut pelglikumalt, valitses politseinike seas siiski arusaam, et see on nende töö ning teatavad riskid kuuluvad selle juurde.

Aga kui varasematest tööga seotud ohtudest oli politsei piisavalt teadlik ja nendega toime tulemiseks vastavalt välja koolitatud, siis nüüd lisandus selline suhteliselt tundmatu, vaikne ja märkamatu oht, mistõttu tuli kiiresti kasutusele võtta isikukaitsevahendid.

“Õnneks mingit paanilist hirmu pole olnud, et keegi lihtsalt keeldunuks tööle tulemast. See on paratamatu, et meil on ka suurem tõenäosus viirusega kokku puutuda, aga kui meie välja ei lähe, siis pole inimestel varsti äkki enam kodudes ka ohutu,” nendib välijuhina poolteist aastat ametis olnud Liis Laur.

“Eks alguses oli väga palju uut infot, mis vajas arutamist, läbirääkimist ja otsustamist. Aga meie grupis oli algusest peale selline vaim, et teeme ära ja pole hullu midagi,” polnud välijuhi sõnul uues olukorras midagi ületamatult rasket. “Katsumus see muidugi oli, et päevapealt kogu töö ümber korraldada, aga saime hakkama.”

"See on paratamatu, et meil on ka suurem tõenäosus viirusega kokku puutuda, aga kui meie välja ei lähe, siis pole inimestel varsti äkki enam kodudes ka ohutu."

Ühtäkki oli Kuressaare kesklinn reede õhtul inimestest tühi ning see oli esialgu küll harjumatu.

“Vaatad, et oh – üks auto tuleb vastu. Aga see ka politseiauto,” naerab Liis, kuidas kõik oli äkitselt muutunud. Seejuures oli tema sõnul isegi omamoodi põnev, kuidas väljakutsete sisu muutus.