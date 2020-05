Juuksuriaega tuleb oodata päevi või lausa nädal

Pärast poolteise kuu pikkust sunnitud pausi avas Kuressaare kesklinnas tegutsev juuksurisalong Kihar taas uksed eelmisel teisipäeval – järgmisel hommikul pärast seda, kui sai teatavaks, et Saaremaal võib jälle iluteenuseid pakkuda.

Juhataja hinnangul on nõudlus juuksuriaegade järele pärast poolteise kuu pikkust ootamist suur.

Teenindajad kannavad maski

"Seepärast töötamegi praegu ettetellimise alusel – et ei tekiks tunglemist," rääkis Kivi. Ta lisas, et nende klientide jaoks, kes tulevad kohale aega broneerimata, ei pruugi kellelgi juuksuritest parasjagu aega olla. "Sel juhul teatame kliendile, millal ta saaks tagasi tulla," ütles Kivi.

Kivi sõnul on kevadel, kui mütsikandmise aeg läbi saama hakkab, Kiharasse asja väga paljudel: kel on tarvis juukseid lõigata, kel värvida, kel lokke teha.

"Samas – kosmeetiku teenuste järele küsitakse meil praegu üsna harva," tõdes Kivi. "Võib-olla mõjutab nõudlust ka inimeste vähenenud sissetulek – paljud saarlased ei saa ju eriolukorra tõttu tööl käia ja osa on koguni koondatud."

Kihara juuksuril Terje Salumaal oli eilseks seljataga juba kolm tööpäeva. "Minu juurde selleks nädalaks enam aega ei saa," tõdes ta eile. "Kõik päevad on juba tööd täis."

"Küll aga on nii mõnigi neist olnud juba üsna karva kasvanud," rääkis Salumaa. "Suurem osa on ju pidanud juuste lõikamist ootama vähemalt poolteist kuud, mõni klient käis juuksuris viimati üldse jõulude ajal."

"Kliendilt me maskikandmist ei nõua, aga soovi korral võib ta seda teha," ütles Salumaa. "Tõsi – kui klient maski kannab, muudab see juuksuri töö veidi ebamugavamaks."

"Kõiki töid ei saagi teha, kui kliendil mask ees on," tõdes Halja Kivi.

"Juuksurisse soovijaid on palju," tõdes Sõrm, kelle andmeil enne nädala lõppu-järgmise algust vaba juuksuriaega pakkuda ei ole.

Mehed otsisid netist õppevideoid

"Paljud naised soovivad praegu juukseid värvida, kuna pärast eelmist värvimist on need välja kasvanud," rääkis Usin. "Osa meeskliente olid aga eriolukorra tõttu juba nii meeleheitel, et hakkasid internetis videoid vaatama, kuidas ise juukseid lõigata."