Tellijale

Mismoodi õppeaasta siis sel aastal tegelikult lõpeb ja kuidas eksamitega on? Kas meil vallasiseselt on mingisugused otsused tehtud või vaadati ikkagi vabariigi valitsuse poole?

Eks me oleme laveerinud kahe tiiva vahel. Ühelt poolt seal, kus meil on valikuvabadus, oleme võimalikult täpseid ja konkreetseid plaane paika pannud ning oma kriisist väljumise mõtted üles kirjutanud. Aga regulatsioone tuleb eelkõige ikkagi vabariigi valitsuselt ja sealt on tõesti kohati väga erinevaid ja kiirelt muutuvaid suuniseid tulnud. Eks me üritame ise võimalikult täpsemalt oma sõnumid oma asutustele saata.