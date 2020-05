Lähisuhtevägivald ei ole kasvanud

Plahvatuslikku juhtumite kasvu polnud ka ohvriabis. "Vägivallatsejal on praegu "hea" keskkond – nii tema kui ka ohver on pidevalt kodus. Kui ohvril oli enne võimalus tööl suhelda või minna abi otsima ajal, kui vägivallatseja oli tööl, siis praegu on see tee ära lõigatud," selgitas sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhtivspetsialist Katrin Paukson, mis võib olla vähenenud kõnede arvu põhjuseks.