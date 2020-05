Peaminister Ratas: kutsun inimesi saari külastama

Oleme praegu suutnud olukorra stabiliseerida, kas see on nüüd tänu meetmetele, tänu saarlaste tublidusele või meil lihtsalt vedas?

Kui vaadata Saaremaa tippu nakatumiste osas ja tänast seisu, siis tuleb kõigepealt öelda aitäh iga saarlase isiklikule vastutustundele, et langus on olnud ikkagi väga kiire.

Seis täna Saaremaal võrreldes paljude Eesti teiste maakondadega on sarnane, kui mitte isegi parem.

Siin tuleb öelda suur tänu Saaremaa elanikele, vallavalitsusele, kindlasti politseile, päästeametile, Kaitseliidule, terviseametile, Kuressaare haiglale ja kriisikomisjonile.

Aga ka laiemalt meediale, kes on inimesi informeerinud.

Saaremaa on koht, kus sellel suvel kindlasti olla. Ma kutsun Eesti inimesi Saaremaad ja Muhumaad külastama ja oma puhkust siin veetma.

Tahan öelda, et see, mida saarlased on teinud, ütlen julgelt – see on kangelaslik tegu. Ja nad on väga tublid.

Kas teie hinnangul oli Madis Kallase tagasiastumine õigustatud?

Õnneks vabariigi peaminister ei käsi, kes astub tagasi või mitte. Mul on hea meel, et Eesti on demokraatlik riik ja saab olema ka tulevikus. See, kas vallavanem astub tagasi või mitte, on tema otsus.

Olete öelnud, et teil on etteheiteid ka terviseametile, äkki täpsustate?

Ma ei hakka täna kindlasti terviseametit siin kaamerate ees lahkama, aga kui see kriis nüüd läbi saab, siis tuleb kindlasti vaadata ka need kohad üle, kus saab tööd ja tegemisi parandada, ja neid kohti on.

Kas te saite aru, mis toimub praegu Kuressaare haiglas?

Jah, Kuressaare haiglas anti mulle ülevaade hetkeseisust. Kui te räägite sellest tagasiastumist nõudvast kirjast, siis sellest ei tea.

Kas sellest on täna juttu olnud, milliseid võimalusi on Saaremaa ettevõtlust ja turismi toetada?

Sellest on olnud juttu päris palju täna ja oli ka ettevõtjatele kohtumine täna. Selge on see, et ettevõtlussektor siin Saaremaal ja Muhumaal on pihta saanud, turismisektor eriti, ürituste korraldajad väga tugevasti.

Me oleme riigi poolt näinud ette ju põhimõtteliselt ainult ühele sektorile ehk saartele eraldi toetussahtleid või ütleme siis Rohelise Liini, kus on seotud riiklike investeeringutega, mis on seotud EAS-is turismisektori aitamisega, mis on seotud läbi EAS-i mikro- ja väikeettevõtete toetamisega ja kohalike omavalitsuste ning kriisiabi toetamisega.

Kolm miljonit, miljon, miljon ja miljon ja veel pool miljonit eurot. Lisaks oleme vabariigi valitsusega otsustanud toetada Saaremaa vallavalitsust, et omavalitsus saaks toetada neid ettevõtteid, mis pidid uksed sulgema, 280 000 euroga.

Mis oli saarlaste sõnum täna siin teile?

Eks see sõnum on lühidalt see, et see on olnud väga raske kriis. Nii nagu ütlevad suured riigid, nagu näiteks ka Saksamaa juht Angela Merkel, on raskeim seis Euroopas ja maailmas pärast Teist maailmasõda.

Aga on öeldud seda, et see ühtsustunne, mis selle kriisi ajal tegelikult Eesti inimestel oli, kuidas järgiti reegleid, kuidas toetati, ma arvan, see on olnud muljetavaldav.