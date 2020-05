Kärla keskuses riivavad silma ohtlikud keldrivaremed

Juhtunud pole seal õnneks veel midagi õnnetut, kuid kas peab ootamata, et midagi juhtuks, ei mõista kohalik elanik, kunagine Kärla vallavanem Toivo Vaik . Kui varem oli keldri eessein terve ning ukski sel ees, siis nüüd on keldri sissekäik puhas kivivare, kus ka uksepalgid hunnikus, roostes naelad neist välja turritamas.

Vald olgu karmim

Maa-amet lubas keldri lammutamise selle aasta jooksul oma hankeplaani mahutada, kuid see ei saa Toivo Vaigu arvates olla kedagi rahuldav vastus. Suvi tuleb peale, vaheaega nautivad lapsed kipuvad ikka ringi ronima ja varemed on ju ometi sellisel juhul ohtlikud.

Vaik leidis, et siinkohal peaks vallavalitsus toimima samamoodi kui kõigi teiste maaomanikega, kelle kinnistutel ohtlikud objektid – tegema ettekirjutuse ja määrama tähtaja, milleks tuleb ohtlik olukord likvideerida. "Kui maaomanik seda ei täida, määratakse sunniraha ja uus tähtaeg. Kui siis ka ei tee, saadab vald ekskavaatori peale, teeb ise korda ja esitab omanikule arve," rääkis Vaik. Riigi puhul tundub aga, et vald käitub leebemalt.

Valla meediaspetsialist Risto Kaljuste möönis, et tegemist on tõesti kehvas seisus kinnisvaraga. Ta kinnitas, et vallavalitsus on maa-ameti tähelepanu hoone kehvale seisule juhtinud, kes lubas selle tõesti oma plaanidesse võtta, kuid hetkel ei olevat vallavalitsusel midagi rohkemat kommenteerida.