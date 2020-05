Pakendipunktidest haihtusid kollased konteinerid

“Sõitsin oma pakendikotiga mööda linna ringi, aga panna polnud seda kuhugi, sest kollased konteinerid on läinud!” pahandas Kuressaare elanik Andrus. “Isegi kui operaator vahetus, oleks saanud seda teha ka nii, et mingit auku teenuse pakkumises poleks tekkinud.”

“TVO piirkonnas on kümmekond pakendipunkti seni veel omavahelise möödarääkimise tõttu ilma pakendikonteinerita, kuid need konteinerid on lubatud paigaldada selle nädala jooksul,” lausus Koppel. Ta lisas, et kõikidest puudustest on TVO-le teada antud. Sama on kavas EPR-i ja ETO piirkonnaga.