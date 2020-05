LÄHEB RALLIKS ⟩ Ott Tänak pani Lõuna-Eestis korraldatavale rallile õla alla

Ralli, mille keskuseks on Otepää ja mis viiakse läbi Lõuna-Eesti kiiretel ja kuulsatel kruusateedel, saab olema Euroopa esimene kõrgetasemeline autospordi võistlus pärast ülemaailmset koroonaviiruse levikust põhjustatud haiguspuhangut. Ralli kuupäevadeks on planeeritud 24.–25. juuli, kuid sõltuvalt olukorrast on varukuupäevadeks märgitud 7.–8. august.

Ralli korraldustiim on tihedas suhtluses vastavate organisatsioonidega, et olla kursis viimaste koroonaviirusest tingitud suuniste ja seadusandlusega, olles samal ajal ka pidevas kontaktis Eesti autospordi liiduga, et tagada ka kõikide spordiga seotud protokollide ja protseduuride vastavus kehtivatele COVID-19-st tingitud piirangutele ja nõuetele.

Ott Tänak Lõuna-Eesti ralliradadel FOTO: Henri Rump

Ürituse nimisponsoriks ja ametlikus meediapartneriks on Seattle’is paiknev rallikooli ja mainekat autospordi portaali dirtfish.com haldav ettevõte DirtFish. Lõuna-Eestis toimuv tipptasemel sündmus on neile esimeseks rallialaseks koostööprojektiks väljaspool Ameerika Ühendriike.

DirtFish’i omanik Steve Rimmer sõnas, et koroonaviirus on mõjutanud ja jätkab paljude inimeste mõjutamist üle maailma. „Kui me esimest korda korraldajatega ürituse toetamisega seotud teemadel suhtlesime, soovisime olla kindlad, et fookus on eelkõige turvalisusel ja COVID-iga seotud riskid on viidud miinimumini. Me teame, et Eesti autospordi liidul on olemas võimekus ja pädevus korraldada tipptasemel rallisid, kuid võitlus viirusega on midagi uut meile kõigile.“

See saab Rimmeri sõnul olema DirtFish’ile heaks võimaluseks osaleda ralli korraldustoimingutes ja aidata kaasa spordi arengule koroonaviiruse järgses ajas. „Iga väiksemgi spordiga seotud aspekt on hoolikalt läbi mõeldud, arutatud ja vastavalt vajadusele muudetud, et üritus vastaks kõigile nõuetele, mis ühiskonnas praegusel ajal kehtestatud on,“ märkis Rimmer.

Lisaks on Rally DirtFish’i eesmärgiks tuua fännide nägudele taas naeratus. „Loomulikult saab tänu piirangutele olema pealtvaatajate arv limiteeritud, kuid samas ei pea ka ülejäänud rallisõbrad muret tundma, sest meil on olemas plaan, kuidas see tuua kõikide huvilisteni üle maailma. Need plaanid avalikustatakse juba järgmistel nädalatel.“

Ott Tänak FOTO: Henri Rump

Märtsis Mehhikos toimunud WRC etapil teise koha saanud Ott Tänak on enam kui õnnelik, et saab olla toeks Rally DirtFish’i korraldamisel. „Viimased paar kuud on olnud uskumatult veidrad,“ ütles Tänak, „me oleme näinud üle kogu maailma, et inimesed on pidanud tegema väga suuri muudatusi oma igapäeva elus ja toimetustes. Nii pikk järjestikune kodusolemise aeg on olnud minu jaoks kindlasti midagi uut, aga samas ka hea võimalus, et oma pere lähemalt tundma õppida, kuid nüüd on aeg hakata pidama plaani, kuidas tagasi töiseks minna.“

WRC sarjaga seotud plaane ja tegemisi tuleb Tänaku sõnul ilmselt veel oodata, kuid see, et leiti võimalus korraldada sellise tasemega ralli Eestis, on samal ajal väga hea ja tähtis kogu autospordi kogukonnale.

„Rallispordile on siinmail väga suur toetus ja seetõttu soovingi panustada Rally DirtFish’i toimumisse nii palju kui vähegi võimalik. Meil on väga pühendunud korraldustiim ja nad teevad tõsist tööd, et tuua rallifännide igapäeva ellu taaskord põnevust,“ kinnitas Tänak. „Üks asi on kindel: mina olen igal juhul kohal ja loodetavasti leian ka midagi huvitavat, millega seal sõita.“