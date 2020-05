Mihkli talumuuseumist leiti unustatud vana keldriruum

Kelder asub elumaja vasakpoolse tagakambri põranda all ja viimati on seal sees käidud ilmselt 1990. aastatel, kuna praegu muuseumis töötavast seltskonnast ei olnud kellelgi selle ruumi kohta täpset infot. Saaremaa muuseumi haldusjuht Tõnu Sepp märkis, et vihje keldrile oli tegelikult olemas – muidu kivipõrandaga toas oli üks osa puitplaadiga kaetud. Aga kuna sellel seisis raske seif, siis keegi sinna alla vaadata ei saanud.

"Kelder on iseenesest väga hästi ehitatud. Sinna viib korralik kivitrepp. Arvata on, et seda on kasutatud klassikalise toidukeldrina. Tulevikus ehk saame niikaugele, et restaureerime selle tagakambri ja siis ka keldri ning avame need külastajatele. Aga see saab teoks kunagi aastate pärast," sõnas Sepp.