Lions-klubi toetab ristsõna abil kriisiperesid

Klubi president Aadu Grepp ütles, et kriis tabas ka nende klubi: 1996. aastast järjepidevalt toimunud suur heategevuslik kevadlaat tuli ära jätta. Klubi heategevuseks minevast eelarvest moodustab laada sissetulek väga suure osa. Grepi sõnul ei ole mõtet laata muul ajal korraldada, kuna nende laada fookus on just kevadistel aiakaupadel.