Tänavakruiis tõi inimesed taas kokku

Kuressaare tänavafestivali eestvedaja Margit Kõrvits ütles, et üritus toimus järjestikku neljandat aastat ning seni pole ükski aasta olnud täielikult viperusteta. "Esimesel aastal oli pigem selline sisseelamine, siis järgnevad kaks aastat Kuressaare kesklinna remont. Just siis, kui mõtlesime, et nüüd on kesklinn valmis ja saame korralikult teha, tuli koroonaviirus ja piirangud," naeris Kõrvits.