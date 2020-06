Vallavalitsus palkab energeetikanõuniku

Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep ütles, et energiamajandus on järjest suurema tähtsusega valdkond nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste jaoks ning nõuab vastava kompetentsi omamist. Ta märkis, et energiamajanduse all peetakse silmas nii taastuvenergia kasutamist, energiatõhusust kui ka näiteks elektri varustuskindlustust.