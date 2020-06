Ionix Systems koondab 40 inimest

Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepiku sõnul on kollektiivse koondamise teade jõudnud ka nendeni. “Järgmiseks nädalaks on kokku lepitud töötajatega kohtumine, et rääkida töötukassa võimalustest,” ütles Reimaa-Lepik. Seejuures räägitakse koondatavatele kohtumisel, kuidas hoida end kursis tööpakkumistega, millised on hüvitised, töötukassa tutvustab ka õppimisvõimalusi jmt.

Eilse seisuga töötukassal rohkem koondamisteateid ei olnud. Kui mõne aja eest käis uudistest läbi, et suurema koondamise peab ette võtma ka Grand Rose Spa, kus plaaniti kaotada 25 töökohta, siis seal on olukord praeguseks parem.

Eilse seisuga on töötukassa Saaremaa osakonnas arvel 992 inimest. Registreeritud töötuse määr Saaremaal on seejuures 6,3%, võrdluseks – Eestis on see 7,9%. Neist ligi tuhandest inimesest, kes töötuna arvel, on 457 olnud töötud alla kolme kuu ehk tulnud arvele nn koroonaajal.