Ajaline parkimine laieneb 1. juulist

Vallavalitsus on põhjendanud ala laiendamist sellega, et parkimiskohtadega on kesklinnas kitsas ja palju pargitakse pikka aega. Kahe tunni möödudes peab 1. juulist koha vabastama. Vallavalitsusel on õigus määrata ajapiirangu rikkujale hoiatustrahv 20 eurot. Jüri Linde märkis, et oluline on inimeste informeerimine parkimiskorra muudatusest ja sellega harjumine. Trahvide tegemine ei ole eesmärk. Parkimise kontrollimiseks määratakse vastav ametnik.