MAAILM ⟩ Stalin kukkus hobuselt ja paraadi võttis vastu tema marssal

Venemaa praegune president Vladimir Putin on Stalinit korduvalt kiitnud ja tema tegevust eeskujuks toonud. Seepärast on ka loogiline, et ta andis korralduse korraldada paraad tähistamaks 75 aasta möödumist Nõukogude Liidu võidust Natsi-Saksamaa üle. Tõsi, algselt pidi paraad toimuma 9. mail, kuid koroonaviiruse tõttu tuli see paraku edasi lükata.