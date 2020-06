Vilsandi ja Abruka saavad hõljuki

Hõljuk hangitakse väikesaarte programmi toel ja selle maksumus on 144 007 eurot, millest toetus moodustab 122 406 eurot.

„Hõljuk on vajalik aastaringse transpordiühenduse tagamiseks Saaremaa ning Vilsandi ja Abruka vahel ning selle tulemusena paraneb väikesaarte kogukondade esmatähtsate teenuste, sealhulgas päästeteenistuse kvaliteet ja kättesaadavus,“ põhjendas valla arenduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist Renate Pihl hõljuki soetamist, viidates, et sellega kasvab ka väikesaarte elanike turvatunne.

Praegu Saaremaa ja Vilsandi vahel kasutuses olev amfiibsõiduk Argo on amortiseerunud, kasutusel juba aastast 2005 ning seda on viimastel aastatel tihedalt remonditud. Kuna varuosad tuleb tellida Soomest, on tarneaeg pikk ning kõik see annab püsiühenduse teenuse kvaliteedi osas tunda.

Arutelude tulemusena ja koostöös saarte kogukondadega leiti, et alternatiivseks liikumisvahendiks Saaremaa ja väikesaarte vahel võiks olla hõljuk, mis teenindaks esmajärjekorras Vilsandi elanikke, kuid on vajadusel kasutatav ka tsentraalselt (treileril teisaldatav).

„Hõljuki näitel on tegemist nn halva ilma sõidukiga – kui lennukid ei lenda, laevad ei sõida, jää ei kanna. See on hädavajalik sõiduriist just hilissügisel, talvel ja varakevadel, mil laevaliikluse pidamine ilmastikust tingitud probleemide tõttu on raskendatud või võimatu,“ rääkis Renate Pihl, lisades, et hõljuk on asendamatu abiline ka päästetöödel ning sellega tõuseb märgatavalt (mere)päästevõimekus.

Soetatav hõljuk on kinnise salongiga 8-kohaline õhkpadjal hõljuklaev, mille kandevõime on 900 kg ja mis on mõeldud mugavaks liikumiseks nii veekogul ja maismaal, lumel ja jääl, kaubavedudeks ja reisijate vedudeks rasketes ilmastikuoludes ja navigatsiooniperioodi lõppedes, aga ka liinilaevade remondi ja hoolduse aegse püsiühenduse tagamiseks.