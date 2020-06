I Land Sound vallale: 25 000 euro eest toetame teie otsust

Elamusfestival I Land Sound saatis reede õhtupoolikul välja teate, et toetavad ja mõistavad igati vallavalitsuse samal hommikul tehtud otsust jätta MTÜ Perekond Piidivabrik sel aastal avaliku ürituse loast ilma. "Kindlasti ei ole kerge teha otsuseid, kui kaalul on inimeste tervis, kohalike heaolu ja majanduslikud tegurid," kirjutas Paap Uspenski reedel. Ta nentis ka, et valla rahaline tugi oleks järgmise aasta festivali huvides hädavajalik.

Esmaspäeval selgus, et pealtnäha leebe ja mõistlikus toonis avalduse taga on üsna teravad avaldused. Samal päeval saatis Uspenski valda ka ametliku kirja, milles teatab üsna otsekoheselt, et nad toetavad valla otsust avalikes kanalites vaid siis, kui vallavalitsus teatab samal päeval nõusolekust eraldada neile 25 000 eurot.

Ootavad vallalt mõistmist

Uspenski nimetab summat kriisitoetuseks ning see olevat puudujääk, mis tekib korraldaja eelarves ürituse ärajätmise korral. "Ootame valla mõistmist, et meil on kohustused, rahaline surve tagastada kuni 1200 piletit, igakuised püsikulud ja võimalus, et I Land Sound järgmistel aastatel ei toimu," viitab Paap Uspenski, et EAS-ilt kolmeks aastaks 200 000 eurot toetust saanud üritust edaspidi ehk ei korraldatagi.

Lepingu sõlmimiseks anti aega kuni viis päeva. Paap Uspenski oli juba koostanud ka lepingu põhja ja saatnud selle vallavalitsusele. Seal on taas sees sama punkt, et valla otsust toetatakse avalikult vaid juhul, kui vald maksab.

Saarte Hääle küsimusele, et kui vald ei maksa, mis siis juhtuma hakkab, Uspenski eile ei vastanud.

Vallavanem Mikk Tuisk ütles, et Saaremaa vallavalitsus ei ole selles osas ühtegi otsust teinud ega mingeid lubadusi andnud. Sellisel kujul rahaküsimist vallavanem heaks tooniks ei pidanud.

Teema tuleb tema sõnul arutusele vallavalitsuse tänasel istungil. Tuisk tõdes, et 25 000 eurot on kindlasti ülepaisutatud summa, vallal on üritust korraldava MTÜ-ga varem sõlmitud kokkulepe 2500-eurose toetuse peale ning selle tasumine tuleb kõne alla. Vald on varemalt vastavalt lepingutele osaliselt toetanud ka selliseid korraldajate poolt ärajäetud üritusi, nagu ooperipäevad ja mölkky EM.

Augustikuu ei sobi

Reedel pakkus vallavalitsus I Land Soundi korraldajatele ka võimalust üritus läbi viia augustis, kuid see MTÜ-le Perekond Piidivabrik ei sobinud. Meediale saadetud kommentaarides ütleb Paap Uspenski, et nad tegutsesid ürituse korraldamise nimel, kuna vallalt tuli esialgu positiivne sõnum, et ürituse korraldamisele ei panda kätt ette.

"Me peame kuidagi oma eelarve jätkusuutlikkuse tagama, mis nüüd tänu viimasel minutil tulnud otsusele päris kõva löögi sai," põhjendab Uspenski raha küsimist. Ta kinnitab, et kõigest hoolimata ollakse igati koostöövalmis, sest vaatamata mõningatele erimeelsustele on neil tegelikult kohaliku omavalitsusega palju ühiseid eesmärke.

Elamusfestival pidi toimuma kahel nädalavahetusel, 16.–19. juulil ja 23.–26. juulil. Mõlemal korral oli oodata kuni 1000 inimest. Saaremaa vallavalitsus ei pidanud MTÜ Perekond Piidivabrik selgitusi hajutusnõuete täitmise võimaluste kohta piisavaks ning otsustas üritusele luba mitte anda.