Kuressaare seikluspargi omanikud on Venemaal koroonalõksus

Kuressaare ainus seikluspark on otsekui välja surnud: puude all vohab hein, kuid jalgrajad atraktsioonide vahel on sisse käidud. See näitab, et huvilisi ei hoia eemal ei suletud park ega keelusildid. Avalikes kanalites puudub igasugune teave, et seiklusparki sel aastal ei avatagi, vaid telefoninumbrile helistades kuuleb automaatset vastust, et number on ajutiselt suletud.