Soome klassika endise Salme vallamaja tagahoovis

“Täiskasvanute juhendamine on hoopis teine maailm. Ei ole tuhkagi kasu sellest, et oled ise laval olnud,” tõdes Merivald Kadi raadio “Keskpäeva” saates.

Sillavee rääkis, et Tea on kooliteatri lavastajana tegutsenud kogu oma pedagoogikarjääri jooksul. Salme vallateatris tuli esimene roll 2002. aastal operetikavas “Oh rumal süda”, sealt edasi on ta trupis aktiivselt siiamaani kaasa löönud.