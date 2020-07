Saarlased võivad saada piraka Ö-märgi

ERR kirjutas, et Tartu ülikooli Eesti geograagfia dotsent Taavi Pae sõnul tehakse küll saare Ö-ga tehakse alati nalja, aga samas viitab see ikkagi väga palju kohalikule kultuuripärandile ning Ö-täht on üks saarlaste firmamärk: "Ma arvan, et see toob nii saarlaste mõttes kui ka üldse Eesti murdekeele mõttes palju esile, et meil on ikkagi selliseid murdeerisusi, millele tasub tähelepanu juhtida."