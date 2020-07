FÄNNIDE RÕÕMUKS ⟩ Saaremaa Võrkpalliklubi jätkab

Sepp märkis, et möödunud periood oli keeruline kõigile ja on mõjutanud ka klubi presidenti Toivo Alti. Sellega seonduvalt astub Alt isiklikel põhjustel aktiivsest klubitööst ajutiselt eemale, mis ei tähenda, et ta klubiga seotuks ei jää. "Klubi presidendi rolli täidab Toivo naasmiseni tema sugulane Ivar Alt ja mis veelgi olulisem, tagab ta juba sõlmitud toetuslepingute alusel ka klubile piisava eelarve, et klubi saaks seatud eesmärke täita."