Tallinnas algasid Ilmar Raagi uue filmi võtted

“Kuna meie filmis satuvad lapsed uduga kaetud merel kaasaegsele piraadilaevale, siis ühel hetkel sai selgeks, et visuaalselt parima tulemuse nimel tuleb selle laeva makett ehitada Kakumäe Haveni angaari. Stseenid sama laeva sisemusest filmisime üles Filmlandi stuudios Luksemburgis juba novembris. Kokku on see puhas filmimaagia, kui üks ja sama laev on üles filmitud eri riikides,” rääkis režissöör Ilmar Raag.

Kakumäe Havenis võetakse üles mitmekümne näitlejaga stseenid, trikid ja nn sinist ekraani nõudvad ehk hiljem arvutis lisatavate visuaalefektidega stseenid. Viimaste õnnestumisele aitavad kaasa Eesti filmide trikikonsultant Enar Tarmo ning visuaalefektide ekspert Heiki Luts, kelle tuntuimate filmitööde hulka kuuluvad näiteks “Seltsimees laps” ja “Tõde ja õigus”.

“Tegu on äärmiselt keeruka produktsiooniga, kuhu on kaasatud viie erineva riigi loominguline koosseis. Väga hea meel on, et siin on kokku saanud oma ala tõelised tipud, aga ega see teisiti poleks võimalik, sest stsenaristide Andris Feldmanise ja Livia Ulmani loodud võrratu fantaasiamaailm vähemaga ei lepikski,” kommenteeris produtsent Riina Sildos.

“Erik Kivisüdame” peategelane on 10-aastane Erik, kellel on kivist süda ja kes sellepärast ei tahagi endale sõpru. Ta võiks elu lõpuni oma toas passida ja arvutimänge mängida, aga ühel päeval otsustavad vanemad uude majja kolida. Seal kohtub ta 10-aastase Mariaga, kes lubab sissetungija elu põrguks teha. Saatuse tahtel satuvad nad koos ohtlikule ja fantastilisele seiklusele, kus mõlemal tuleb otsustada, millist hinda tõeline sõprus väärt on.

Tallinna võtetel löövad kaasa filmi peaosalised Herman Avandi (Erik) ja Florian Gussak (Maria), Renars Kaupers (Versats), Juhan Ulfsak (Külmking), Laura Peterson-Aardam (Kapten), Kristjan Sarv (Suuvooder), Anti Reinthal (Armin), Nero Urke (Volask), Andres Lepik (vana vang) ja paljud teised näitlejad.

Filmivõtted jätkuvad juuli teises pooles Toila rannikul Ida-Virumaal ning lõppevad augustis Luksemburgis. Filmi eelarve on 3,5 miljonit eurot, mis teeb sellest Eesti läbi aegade kõige kallima koostööfilmi, milles eestlastel on juhtiv roll.