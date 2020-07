INTERVJUU ⟩ Vello Õunpuu: üks hull roolis võib teha palju pahandust

See oli juhus, et siia sattusin. Vanad võidusõidukaaslased Moskvast helistasid ja otsisid kiiret sõidumeest, kes sõidutaks Moskva härrasid, kes olid otsimas paika puhkekoha ehituseks. Tulid hommikuse lennuga ning tahtsid enne õhtust tagasisõitu praktiliselt Eestile tiiru peale teha. Nimekirjas oli 20 kohta. Eks me siis muuhulgas sattusime ka siia, kus kõik oli lagunenud, tühjaks tassitud ja vaid kivimüürid püsti ning veski ilma katuseta. Maltsapõld oli nii suur, et härrad autost ei väljunud, vaid tõmbasid plaanile risti peale. Mulle jäi koht meelde. Kui olin nendega 700 kilti ära sõitnud, viisin nad lennukile. Mõni nädal hiljem sattusin juhuslikult selle koha omanikuga rääkima, ta tegi mulle soodsa pakkumise, ostsin ära ja nüüd on varemete asemel majad.