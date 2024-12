Kas see, et sa saarlane oled, on tähtis?

Minu jaoks on see identiteet väga oluline, et ma olen Saar ja Saaremaalt. Kui küsitakse, kas ma olen puu või saar, siis ma olen ikka see saar, millel on vesi ümber. Minu 18-aastased kassid on saarlased ja oma esimese kroonipalga ostu tegin ma Kuressaare turult, ostsin koerakutsika, nii et mu koer oli ka saarlane.