Einar Kuusk otsib lühifilmi "Pandeemia" jaoks näitlejaid

Einar Kuusk on näidelnud näiteks BBC seriaalis "The Capture", Eesti filmis "Ameerika Suvi", filmis "The 16th Episode". Samuti kirjutas, lavastas ja produtseeris ta post-apokalüptilise lühifilmi "The Most Beautiful Day" ("Kõige Ilusam Päev").

FOTO: Einar Kuusk