Ehtsal turupäeval käis tihe kauplemine

Saarte koostöökogu projektijuht Liisa Vipp leidis, et ürituse ühe päeva võrra edasi lükkamine oli ainuõige mõte. Ta märkis, et korraldajatena vastutavad nad ikkagi ka kõigi turvalisuse eest ja samuti ei olnud Saarerent nõus laupäevaks riski võtma – turupäeva korraldajatel oli neilt nimelt vaja saada mitu telki, mis aga tugevat tuult ei kannatanuks.

"Kuigi mõned tootjad kartsid, et pühapäeval on linn tavaliselt tühi ja rahvas ei liigu, siis need eelarvamused sai kenasti ümber lükatud!" rõõmustas Vipp. "Ilm oli ideaalne, rahvast palju ning tootjad rõõmsad, samuti ka korraldajad." Turupäeva külastajate arvu ei osanud ta täpselt öelda, kuid rahvast jagus kõigi nelja degusteerimise ajaks, mil suupisted kadusid laualt sekunditega, ning muul ajal oli samuti mõnus melu südalinnas üleval.