MUHU UUDISSED ⟩ Muhulastega põle mõtet kellelgid kangust aada

Neh, et "Tuule pidu". Tantsitse ikka kohe poole üöni. Ja uisuga suab sõita ja SUPilavaga (ei sie põle mitte süömarend, nõuke mere pial sõitmise laud tükkis) ja Muhu Jäätise Wabriku jäätist suab mekuta ja Tuule resto kokk Ingrem pakub meretoitusid. Ja neh, sie põle pooleskid kõik viel. Piletime oo Piletilevis ielmüükis juba suaja, viistesn eurut tüikk. Sellesamma pääva kohjapial oo juba kakskümmend viis. Nõnna, et tasuks ette ää osta ikkagid. Suab terve kümme rupla odavamalt piduse.

Ja pühabe oodetse rahvast tükkis Tihusele. Sial oo avatud talude päe. Kuulukse et Pipi Pikksukk pidada külla tulema. Neh, taa oo suur obuste sõber. Mo massakas ilja aa iest riakis, et olli just ühepääva luken. Ja viie euru iest suab kuarikuga sõita ja nelja euru iest obusega. Martin mudud oma moeka jutuga riagib pitkalt laialt Tihusest ja. Neh, ja põlast pakutse kua. Nõnna, et natusse sularaha tuleks ikka seltsi võtta. Sest üks kohve või tie ja üks koek oo mosna.