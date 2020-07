Kaarma piirkond jagati teenuskeskuste vahel ära

Abivallavanem Jüri Linde toonitas Saarte Häälele, et kodanikel on loomulikult õigus pöörduda lähimasse ja sobivamasse teenuskeskusesse või otse vallamajja vastava spetsialisti poole. Jaotus tehti suures osas just vallastruktuuri sisest tööjaotust ja korrastatust silmas pidades.