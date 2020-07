Kesklinn on sõiduõppurite jaoks keeruline koht

Üks, millega tulevased juhid kimpus kipuvad olema, on kesklinnas kehtestatud 10 km/h kiiruspiirang. Suhteliselt lihtne on keskväljakut sellisel kiirusel läbida automaatkäigukastiga autos, kui just hooga peale ei lenda – tõsi, siis peab muidugi teadma või jälgima, et siin selline piirang on –, ent manuaaliga olevat sel kiirusel kulgemine õppurite jaoks juba keerukam. Veidi üle kümne, nii 12-15kilomeetrise tunnikiiruse peal olevat millegipärast lihtsam autot hoida.

Iseenesest saavad sõiduõppurid kümnekilomeetrise tunnikiiruse hoidmisega hakkama küll, tõdesid nii Leedevälja autokooli juhatuse liige Aivar Liiv kui ka omanimelise autokooli juht ja sõiduõpetaja Taavo Tenno.

“Samas on ette tulnud, et õpilane üritab Grand Rose’i poolt Lossi tänava suunas sõites kiiresti vabastada Tallinna ja Torni tänava ristmikku ning annab gaasi, unustades, et kiviparketil kehtib juba 10 km/h,” tunnistas Liiv. Seda, et keegi oleks südalinna kiirusepiirangu tõttu sõidueksamil täiesti läbi kukkunud, talle õnneks ei meenu.

Kiirusepiirangust suuremat segadust on Aivar Liiva kogemusel tekitanud Kuressaare kesklinnas hoopis see, et Lossi tänav on nüüd juba mõnda aega olnud kõrvaltee.

“See muudatus oli kardinaalne ja eriti kohalikel raske alla neelata,” tähendas Leedevälja autokooli juht. Seega tuleb südalinnas liiklusmärkide suhtes tähelepanelik olla nii alles alustavatel roolikeerajatel kui ka juba vilunutel, kel varasemad liikluskorralduslikud reeglid senimaani kinnistunud.

Saarte Hääl kirjutas sel nädalal, et inseneribüroo Stratum eelmise aasta lõpus tehtud Kuressaare linna liiklus-