Kesklinna käsitööpoed loodavad suve siiski üle elada

Lossi tänavas Saaremaa vallavalitsuse hoones tegutseva käsitööpoe Tiiu Tanu eestvedaja Laine Leivat ütles, et kesklinna ümberehituse tõttu olid kaks suve väga viletsad, kuid tänavune suvi on neist veelgi kehvem. Põhjuseks peaaegu puuduvad välisturistid. Leivati sõnul eestlased, lätlased, leedulased suveniire eriti ei osta. Kui, siis ehk mõne külmkapimagneti või midagi muud pisemat.

Kauba tänava käsitöö- ja suveniiripoe omanik Vesta Suuster ütles, et hetkeseis on rõõmustavamgi kui ta tegelikult eeldas. Jaanipäevani hoidis perenaine kauplust lahti ainult nädalavahetustel, kuid pärast seda pääses siseturism otsekui mingi paisu tagant ega näita õnneks mingeid raugemise märke. “Eestlane on see, kes meiesuguseid praegu päästab,” tänas poodnik omamaist klienti.

Suuster tõdes, et Tallinn sõltub tõepoolest väga tugevasti välisturistist, kuid Saaremaa on siseturistile jätkuvalt armas. Kuressaare on tema sõnul kindlasti kehvemas seisus kui varasemail aastail, kuid see on ka ootuspärane.