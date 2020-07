Vajadusel saab hooldekodukoha kas või kohe

Hooldekodu Saaremaa Valss annab teada, et praegu on vabu kohti nii lühikeseks perioodiks ehk intervallhoolduse teenusele kui ka pikemaks ajaks.

Saaremaa Valsis on kolme üksuse peale kokku 95 kohta. Enamasti elavad kliendid kahekohalistes tubades, võimalusel saab ka ühekohalise toa.

Küsimusele, kas soovi korral saaks Saaremaa Valsis ühekohalise toa ka praegu, vastas juhataja Heli Kaer: "Vastavalt inimese tervislikule seisundile leiame talle sobivaima lahenduse."

Upal tegutseva erahooldekodu, Saaremaa Südamekodu juhataja Piret Piheli sõnul oli Südamekodul kliente, kes sel kevadel koroonaviirusega surid, ent ka neid, kes kolisid ära, kuna nende lühiajalised kliendilepingud lõppesid. Praegu ootab Südamekodusse kohta seitse inimest, kes soovivad teenusele tulla vahemikus augustist novembrini.

Kõik on teretulnud

"Kui keegi soovib tulla teenusele kohe, siis pakume koostöös Saaremaa vallaga intervallhoiuteenust kuni 30 päevaks," ütles Pihel.

Intervallhoolduse kohti on Südamekodus kokku kümme ja praegu on teenusel neli klienti. "Seega saab meile tulla ka kohe," rääkis Pihel. "Kui mõni klient soovib jääda teenusele ka pärast 30 päeva möödumist, siis tavaliselt on ka see võimalik."

Piheli kinnitusel on kuu piisavalt pikk aeg, et kliendile Südamekodus sobiv koht leida.

"Vahel on meil olnud ka mõni klient, kes ootab koha vabanemist mõnes teises hooldekodus," lausus Pihel. "Meie majas on kõik kliendid teretulnud."

Juhataja sõnul elavad paljud Südamekodu kliendid ühekohalistes tubades.

"Eakad on oma pika eluga selle välja teeninud, et saavad vanas eas soovi korral omaette toas olla," leidis Pihel. "Suhelda saab piisavalt üldruumides."

Juhataja tõdes siiski, et kuna ühekohalised toad pole Südamekodu jaoks majanduslikult otstarbekad (ühekohaline tuba Südamekodus maksab 100 eurot rohkem kui koht kaheses toas – toim), hooldekodu seda võimalust eriti ei reklaami.

"Teeme otsused kliendi huvidest tulenevalt," märkis Pihel.

“Eakad on oma pika eluga selle välja teeninud, et saavad vanas eas soovi korral omaette toas olla.” - Piret Pihel, Saaremaa Südamekodu juhataja

Piret Piheli sõnul teeb Saaremaa Südamekodu pärast rasket koroonakevadet kõik, et klientidel oleks turvaline. Uued elanikud peavad tegema koroonatesti ja nad paigutatakse kaheks nädalaks ühekohalistesse tubadesse karantiiniosakonnas.

"Enamasti ei taha kliendid sealt enam välja kolida – eakad oskavad privaatsust hinnata," ütles juhataja.

Kuressaare hooldekodu hooldusjuhi Aune Alle sõnul ei jätnud kevadine koroonaviiruse laine haigla hooldekodu elanikke puutumata. Suri kümmekond koroonaviirusega nakatunud klienti.

Praeguseks on peaaegu kõik hooldekodu kohad aga täis. "Vaid üks koht meesterahvale on veel vaba," lausus Alle.

Kaht lüüsiga eraldatud kahekohalist tuba hoiab hooldekodu tühjana – juhuks, kui tuleb uus koroonalaine ning on tarvis isolaatorit.

Maal on keerulisem

Saaremaa vallale kuuluva Kihelkonna hooldekodu juhataja Ave Väli sõnul koroonaviirus hooldekodu järjekorra pikkust mõjutanud ei ole. Praegu ootab Kihelkonna hooldekodus kohta kümme inimest.

"Osa neist soovib tulla teenusele sügise poole, aga on ka kolm-neli inimest, kes tuleksid kohe," rääkis Väli. Kliendid elavad kahe- ja kolmekohalistes tubades. "Ühekohalisi tube meil kahjuks ei ole," tõdes Väli.

Pärsama hooldekodu juhataja Kaire Tiigi sõnul on praegu kõik hooldekodu kohad täidetud. "Meie järjekord on tavapärane – seal on inimesi, kes igaks juhuks järjekorras ja neid, kes tõesti kohta soovivad," lausus Tiik. Ühekohalisi tube on Pärsama hooldekodus vaid üks.

Muhu hooldekeskuse juhataja Aino Rummel ütles, et varem oli maksimaalne kohtade arv keskuses 53, praegu aga on täidetud 50 kohta.

"Püüame seda arvu mitte ületada, et vajadusel – kui peaks saabuma teine viiruselaine – oleks meil võimalus nakatunud isoleerida," rääkis Rummel.

Tema sõnul on hooldekeskuse järjekorrakaust üsna kopsakas, ent neid, kes kohe kohta sooviksid, võib kokku olla kuni viis.

"Tormi meile ei joosta," tõdes Rummel. "Küllap tegi tänavune koroonakevad inimesed ettevaatlikuks – olid ju hooldekodud viiruse levikul löögi all."