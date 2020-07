MARJU PÕLD ⟩ Karjäärist ja maasikatest

Küsin ühelt noorelt, kumb on tema jaoks raskem pingutus, kas see füüsiline siin või vaimne pingutus – õppimine. Ta ütleb, et üldiselt on vaimne pingutus talle meeldivam.

Usun, et need noored, kes tol päeval olid põllul, said kindlasti midagi uut enda kohta teada. Kindlasti aga harjutasid nad püsivust ning said teada, et poest ühe vahvlikoonuses koorejäätise ostmiseks tuleb korjata 2 kg maasikaid, iPhone 11 jaoks on aga vaja korjata 1600 kg, mis on vähemalt 160 tundi tööd maasikapõllul. Või siis: 20 päeva tööd ja ongi iPhone käes!

Sund toob vastumeelsuse

Kuidas oleks, kui saadaks kõik noored kohustuslikus korras maasikapõldudele? Palju aastaid ju noored käisid kartulipõldudel. Ütlen julgelt välja enda kui karjäärinõustaja seisukoha: see ei töötaks. Sundimine toob kaasa vastumeelsuse. Noortes tuleb äratada huvi, see tekitab motivatsiooni. Huvi saab kõige paremini äratada lapsevanem, tutvustades juba varakult töömaailma, sealhulgas põllumajandusettevõtteid, minnes koos neid vaatama ja miks mitte ka koos tööd tegema.

Neljas päev põllul. Sajab. Jälle olen läbimärg. Nüüd on külm. Jope selga ja müts pähe! Täna oleks meid siia rohkem vaja. Et kõik küpsed marjad olemasolevate jõududega ära korjata, peaksime kõik siia jääma vähemalt üheksaks tunniks… See oleks väga valus. Omanik teeb ettepaneku, et kes saab ja vähegi jaksab, tuleb ka homme. Puhkepäev jääb vahele. Ka see on valus. Siiski tehtav.

Kuidas teha nii, et tööjõudu põldudele oleks piisavalt? Kui rakendaks töötuid? Kuna maasikate korjamine on füüsiliselt raske, siis välistame need, kel on osaline töövõime, kes tervise tõttu ei saa selliseid pikki töötunde erinevates asendites ja kuumuses teha, kel vanuse tõttu vähem võhma, kel väikesed lapsed, kel on muud olulised toimetused, kel liiga pikk sõit põllule ja ei tasu ära. Välistame ka need, kes on just töötuks jäänud ja seejärel parasjagu puhkavad. Väljateenitult. Välistame ka need, kellele praktilist laadi töö lihtsalt ei sobi ning tundide ja päevade kaupa maasikate noppimine ei läheks piisavalt kiiresti. Ning needki, kel parasjagu käsil mõni põnev koolitus või kes osalevad tööklubi teenusel. Niimoodi saame tõdeda, et maasikakorjamine sobiks ehk tuhandest sajale? Viiekümnele?

Mõni neist siiski ongi põllul kohal. Sellest aga ei piisa. Seega vajame inimesi sealt, kus neid rohkem on. Näiteks Ukrainast. Põllul ongi ukrainlasi. Nad ütlevad, et kui peaks ainult maasikaid korjama, siis oleks elu ikka nii raske, et nad ei olekski siin. Nad teevad ka muid töid, roteeruvad. Seega vajavad talud ja farmid motiveeritud kvalifitseeritud tööjõudu, inimesi, kes oskaks ja suudaks teha väga erinevaid töid. See lahendaks ka maasikate probleemi. Kui aga talus ongi panustatud vaid maasikatele ja aastaringset tööd ei olegi pakkuda, siis tõenäoliselt tuleb leida teistsugune personalistrateegia ja välja töötada sobiv ja nutikas tootmismudel. Ainult strateegia “jaanipäevaks tööpakkumine FB-sse” tõenäoliselt ei tööta.

Viies päev põllul. Kolm tundi möödub kiirelt ja märkamatult. Ilm on paras, kindel vilumus saavutatud. Mitte alati just 13 kg tunnis, aga püsivalt enamvähem 8–10 kg. Kohandada oma tööd endale sobivamaks saab ka siin. Aeg-ajalt tuleb keha sirutada, siis oleme kõhuli või selili. Vaatame teismelisega koos pilvi. Karjäärijuhtimise seisukohalt on väga oluline olla uudishimulik. Uudishimu õpetab märkama ja alustada võib tõepoolest kas või pilvedest.

Kuues päev põllul. Korjan ja tõden, et ilmselt tuleb ka seitsmes päev ja kaheksas. Kaheksa tundi korjatud, lähen koju. Seekord ostan ka ise maasikaid kaasa. Korjaja saab marju soodushinnaga. Koduvärava juues näen naabrit. Mu maasikaid nähes küsib ta, kes neid maasikaid seal põldudel küll korjamas käivad. Eks ikka inimesed – nagu mina ja sina, kel on aega ja tahtmist. Usun, et lähen veel. Kerge see töö ei ole, aga ma endiselt armastan maasikaid ja nalja saab ka.