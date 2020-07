JUHTKIRI ⟩ Limukate invasioon

Mandril peavad inimesed massiliselt leviva parasiidiga armutut võitlust. Veel möödunud nädalal polnud keskkonnaametil ega –ministeeriumil teavet selle kohta, et teetigusid tänavu Saaremaalt leitud oleks. Paraku ei tähenda see, nagu neid siin poleks. Sõmera elanikud on ablaste nälkjatega püsti hädas. Teetigusid jahivad isegi asula kõige eakamad elanikud. Hävitada limukaid, keda leiab ümbruskonnast lausa sadade kaupa – see on suur töö.