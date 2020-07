Alternatiivina tehakse ettepanek kasutada tulevikus sõnu "religioosne terrorism", "religiooni väärtõlgendamise tagajärjel tekkinud terrorism" ja "Osama bin Ladeni järgijad", kirjutab ajaleht The Times.

Umbes 3000-liikmeline islamiusuliste politseinike üleriigiline ühendus on seisukohal, et praegu kasutusel olev ametlik terminoloogia tekitab eelarvamusi, diskrimineerimist ja islamifoobiat. Kõik see aga ei aita tõsta politsei usaldusväärsust avalikkuse silmis, väidavad ühenduse liikmed.