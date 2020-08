Teadlased leidsid rõugeid tekitavate viiruste jälgi Rootsis, Taanis, Norras, Venemaal ja Briti saartel maetud viikingite säilmetest. See tähendab, et nimetatud haigus oli Põhja-Euroopas levinud juba vähemalt 1000 aastat enne rõugeepideemiate algust. Teadlaste uurimistöö kokkuvõtted avaldas ajakiri Science.

“Me teame, et viikingid jõudsid Euroopa pea kõigisse punktidesse ja jätsid oma tegevusest jälgi ka väljaspool Euroopat. Nüüd võime aga väita, et nad põdesid ka rõugeid... Praeguse COVID-19 epideemia peamised levitajad on olnud mööda maailma ringiseiklevad inimesed. Võib vist öelda, et midagi sarnast tekitasid omal ajal ka viikingid,” ütles uurimistöö üks autoreid Cambridge’i ülikooli professor Eske Willerslev.