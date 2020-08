MAAILM ⟩ Kus ja mil määral usutakse jumalat

Kõnealune küsitlus puudutas inimeste suhtumist jumalasse, religiooni ja moraali. Küsitluse üldine järeldus peaks vist meid kõiki rõõmustama – viimaste aastakümnete jooksul on inimkonna moraalne pale üldjoontes paranenud ja inimeste usk moraalsetesse väärtustesse tugevnenud. Samas on aga see hea arengutendents meie planeedi erinevates piirkondades väga ebaühtlane.