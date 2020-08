Suve lõpp 1935 Saaremaa ajakirjanduses

Kes siis ikkagi oli see veidrate mõtetega mees Johannes Kivi, keda 1930. aastate Eesti ajakirjandus nimetas Naatsaretist tõusnud prohvetiks, võrreldes teda koguni rahuapostel Johannesega? Internetis surfamine ei andnud tema tausta kohta kahjuks eriti midagi. Teada on vaid, et 1930. aastatel elas see Eestimaa juurtega mees Berliinis ja pidas seal rätsepaametit.